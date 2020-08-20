بالصور.. انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من منحدر بأبها

الاستعانة بطيران الأمن
انتشلت فرق الدفاع المدني بأبها في منطقة عسير، بالتنسيق مع فرق المتطوعين، وطيران الأمن؛ جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر جبلي.
وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني أبها انتشل –بالتعاون مع الفرق التطوعية– جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر بمركز بللحمر، وبمشاركة طيران الأمن.
وكان مدني ظهران الجنوب انتشل، أمس الأربعاء، طفلين غرِقا في وادي العرين بقرية الشط، بمساعدة المواطنين.
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