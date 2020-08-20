بالصور.. انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من منحدر بأبها

انتشلت فرق الدفاع المدني بأبها في منطقة عسير، بالتنسيق مع فرق المتطوعين، وطيران الأمن؛ جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر جبلي.

وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني أبها انتشل –بالتعاون مع الفرق التطوعية– جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر بمركز بللحمر، وبمشاركة طيران الأمن.

وكان مدني ظهران الجنوب انتشل، أمس الأربعاء، طفلين غرِقا في وادي العرين بقرية الشط، بمساعدة المواطنين.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«مدني أبها» ينتشل جثة مواطن سقط من موقع مرتفع بالسودة

الدفاع المدني يُنقذ مواطنًا سقط بمنحدرات صخرية في أبها