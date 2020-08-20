قوات الأمن البيئي تدشن حسابًا على منصة «تويتر»

دشن قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، اليوم الخميس، الحساب الرسمي للقوات على منصة «تويتر» بالمعرف ([email protected]).

وقال المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، إن القوات تسعى إلى الاستفادة من جميع القنوات والوسائط الإعلامية للتعريف بمهامها ومسؤولياتها ودورها في حماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، من خلال إنفاذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأضاف المالكي أن القوات تستقبل الاقتراحات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدًا حرصها على تعزيز حضورها ومد جسور التواصل مع الجمهور بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف المرجوَّة.