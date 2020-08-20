وزارة الصحة: 42 وفاة جديدة بكورونا.. وإجمالي التعافي 275476 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 303973، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 275476، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3548 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و1385 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة وصلت نحو 92%، وقال إن هذه النسبة تحقَّقت بفضل الله –تعالى– ثم باتخاذ الخطوات الاستباقية، وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيَّأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



من جانبها، حددت وزارة الصحة طريقة التصرف عند عدم إمكانية الحجز للكشف عن فيروس كورونا عبر تطبيق (صحتي) لعدم توافر مركز للفحص بالمدينة، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة أنه «إذا كنت في مدينة غير متاح بها التطبيق، نرجو تسجيل البيانات عبر الاتصال بالرقم 937، أو من خلال الرسائل الخاصة ليتم حجز موعد لكم، حسب التشخيص ومدى الحاجة لذلك».

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