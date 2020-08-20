«الملكية الفكرية»: استثناء حالات من الحماية بنظام حق المؤلف

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الحالات المستثناة من الحماية في نظام حقوق المؤلف.

وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر­­– أنه يستثنى من الحماية في نظام حقوق المؤلف، ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقًا لنظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 2/7/ 1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ.

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