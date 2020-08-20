تعليم الرياض يبدأ توزيع المقررات الدراسية على مليون طالب وطالبة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، توزيع المقررات الدراسية في 4700 مدرسة على مليون طالب وطالبة وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.

وقام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة ميدانية لعدد من مدارس المنطقة للاطمئنان على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشارك في توزيع المقررات الدراسية.

وحث الوهيبي أولياء الأمور على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في نجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة «مدرستي»، ومتابعة أبنائهم وبناتهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي، كما شدد للهيئة الإدارية والتعليمية على المشاركة الفاعلة في التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تعميم من وزارة التعليم بخصوص قياس جاهزية المدارس وأدوات السلامة

تعرف على الخطوات الإجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية بوزارة التعليم