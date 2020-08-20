العثيمين يبحث مع السفير الأمريكي بالرياض السلم والأمن ومكافحة التطرف

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بمكتبه اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد؛ لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته.

وقال الحساب الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر موقع «تويتر»: «التقى الأمين العام، د. يوسف العثيمين بمكتبه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد».

وأضاف: «أكد الجانبان أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي الولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في مزيد دعمها، وبحثا سبل تطوير التعاون في شتى المجالات وتعزيز الحوار وآلياته من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات».

Advertisements

وتابع: «كما بحث الجانبان أهم المسائل ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا السلم والأمن والتعايش السلمي والتفاهم ومكافحة الإرهاب والتطرف».

اقرأ أيضًا:

منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الحوثيين الجديدة ضد السعودية