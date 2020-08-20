«المرور» يتفاعل مع فيديو «السرعة الجنونية» ويطيح بالسائق

ألقى المرور السعودي القبض على أحد السائقين، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة جنونية؛ حيث طالب أحد المواطنين بالقبض عليه قائلًا: «هذا المشهور بمواقع التواصل، يوثق السرعة الجنونية 260 كيلو في الساعة، أهل أن يتم القبض عليه ومحاسبته مع تزويده بمخالفة السرعة + استخدام الجوال، هذا يعتبر محرض لشباب خصوصًا أغلب متابعيه من الصغار والمراهقين».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» مع مقطع الفيديو المنتشر قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تحذير جديد من «المرور» حول استخدام الجوال أثناء القيادة

المرور: آلية لتصحيح أوضاع المركبات صاحبة لوحات التعريف غير السعودية