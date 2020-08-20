«هدف»: تعويض القطاع الخاص عن إجازة غسيل مرضى الفشل الكلوي

أعلن برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تعويض منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يقضيها الموظف للغسيل الكلوي.

وقال الحساب الرسمي لـ«هدف»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استقرارًا لوظائف مرضى الفشل الكلوي، واستمرارًا لأعمالهم في القطاع الخاص؛ يقدم هدف برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى لتعويض منشآت القطاع الخاص عن أجر أيام الإجازة التي يقضيها الموظف في الغسيل الكلوي».

ووفقًا لصندوق هدف، فإن الصندوق يتحمَّل أجر أيام الإجازة التي يأخذها الموظف ليُجري غسلًا كلويًّا خلال مدة عمله في القطاع الخاص حتى يتركه، وفقًا لبرنامج دعم أجر أيام غسل الكلى.

وكذلك يتم تعويض المنشأة عن أيام العمل التي يتغيَّب فيها الموظَّف للغسل الكلوي، على ألا يزيد التعويض عن 3 أيام عمل أسبوعيًّا خلال الشهر الواحد، فيما يتم حساب الأجر الشهري بناءً على الأجر المُسجَّل لدى التأمينات الاجتماعية، وفقًا لآلية دعم أجر أيام غسل الكلى.

وأشار صندوق هدف إلى أن الحد الأقصى للأجر الذي سيقبله الصندوق لحساب التعويض هو 8 آلاف ريال. وإذا كان أجر المستفيد أعلى من 8 آلاف ريال، يدفع الصندوق التعويض بناءً على أجر 8 آلاف ريال.

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ولا حد أدنى لراتب المستفيد؛ وذلك تحقيقًا لهدف برنامج دعم أجر أيام غسل الكلى، فيما يبلغ الوقت المستغرق لدراسة الأهلية 28 يومًا من تاريخ التقديم على البرنامج.

ويكون تاريخ صرف الدعم في الـ28 من كل شهر، وفقًا للموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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