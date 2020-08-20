العثور على مفقودين بصحراء تبوك.. وفريق «إنجاد»: أحدهما مُتوفى

أكد فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، العثور على شخصين فُقدَا في منطقة بصحراء تبوك؛ وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائهما.

وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد على موقع «تويتر»: «تم العثور على مفقودي حرة تبوك، أحدهما متوفى، وزميله بصحة جيدة».

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وكان فريق إنجاد قد أوضح أنه تم الإبلاغ عن فقدان شخصين بالقرب من منطقة تبوك، وقد تم العثور على مركبتهما في منطقة صحراوية، وتقرر البحث عنهما فجر اليوم الخميس.

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