بعد الإبلاغ عن اختفائهما
أكد فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، العثور على شخصين فُقدَا في منطقة بصحراء تبوك؛ وذلك بعد الإبلاغ عن اختفائهما.
وقال الحساب الرسمي لفريق إنجاد على موقع «تويتر»: «تم العثور على مفقودي حرة تبوك، أحدهما متوفى، وزميله بصحة جيدة».
وكان فريق إنجاد قد أوضح أنه تم الإبلاغ عن فقدان شخصين بالقرب من منطقة تبوك، وقد تم العثور على مركبتهما في منطقة صحراوية، وتقرر البحث عنهما فجر اليوم الخميس.
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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقودين بصحراء تبوك.. وفريق «إنجاد»: أحدهما مُتوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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