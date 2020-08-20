فرش 9 آلاف سجادة في صحن المطاف والدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد

أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من 9 آلاف سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس. يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية مطلع شهر محرم إذ تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام، وتم مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار الساعة.



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