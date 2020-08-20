إغلاق 23 منشأة مخالفة بمعابدة مكة

وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الرقابية على محلات بيع وإيجار الخيام، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للدفاع المدني، وأسفر عنها إغلاق 23 منشأة، بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعدم توفر وسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني، ومصادرة وإتلاف عدد من الخيام التالفة وسريعة الاشتعال، إضافةً إلى مصادرة 4 مكائن خياطة متهالكة.
وأكَّد "الشنبري" أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت للتأكد من سلامة كل ما يخص المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.
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