ليث للإنقاذ تدشن مقر العمليات بالمحافظات الشمالية

دشن محافظ ⁧‫حبونا في منطقة نجران عبدالله بن مبارك الدوسري مقر عمليات جمعية «ليث» للبحث والإنقاذ في المحافظات الشمالية بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة حبونا.

وتخلل التدشين مسيرة مشتركة مع الجهات الأمنية في المحافظة، وفرضية إنقاذ نفذها الدفاع المدني في سد وادي حلال في مركز الحرشف.

وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية ليث للبحث والإنقاذ جمعان الغامدي أن عدد أعضاء الجمعية بلغ الشهر الماضي 237 عضوا، وجمعية ليث للإنقاذ تعمل منذ تأسيسها على الإنقاذ والبحث عن المفقودين، وقد تم البحث عن 5 مفقودين خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى إنقاذ العالقين بالأودية في موسم الأمطار وسحب سيارات العالقين في الرمال الصحراوية، وبلغ عدد من قدمت له المساعدة أكثر من 400 سيارة، إضافة إلى توعية المجتمع بعدم التواجد قرب السيول أثناء موسم الأمطار خلال الأسابيع الماضية.

وتتكون الجمعية من رواد في البحث والإنقاذ والتوعية من الأخطار الطبيعية ونستغل أفضل الطاقات البشرية والمعدات والآليات الحديثة لتقديم خدمات البحث والإنقاذ للبشرية، وتعمل بالجاهزية العالية لتلبية طلبات الاستغاثة في المنطقة، وعلى التوعية والتدريب والتأهيل ونشر الطرق السليمة للحد من المخاطر الطبيعية.

وشكر المدير التنفيذي لجمعية ليث للإنقاذ ناصر آل مهري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الموافقة على تأسيس الجمعية ودعمها لمشاريعها وبرامجها، وكذلك وزارة الداخلية والجهات الأمنية التي تعمل وتسهل للجمعية عمليات البحث والإنقاذ