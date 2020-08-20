اعتماد حركتي النقل الداخلية والقيادة المدرسية في بيشة

اعتمد مدير التعليم في بيشة خالد بن عبدالله الغامدي، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية حركتي النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات وحركة القيادة المدرسية. وأشاد الغامدي بجهود منسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين في إصدار الحركة، موجهاً الجميع لدعم الزملاء والزميلات في الميدان وتقديم كل ما يسهل عليهم أعمالهم وأدوارهم. من جانبه، ذكر مدير شؤون المعلمين محمد سعد الشمراني أنه تقدم لحركة النقل الداخلية 1287 معلماً و1357 معلمة، نقل منهم 190 معلماً و132 معلمة، بنسبة 14.82% للمعلمين و9.86% للمعلمات. وأن بإمكان المنقولين طباعة خطابات التوجيه عن طريق رابط البوابة الإلكترونية، بينما تكون إخلاءات الطرف والمباشرة عن طريق نظام فارس. كما أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية موسى الهويشل أن لجنة القيادات المدرسية بالإدارة اعتمدت نقل 37 قائد وقائدة، وأن بإمكانهم طباعة خطابات التوجيه عبر البوابة الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة.



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