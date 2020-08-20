وأكدت الجهات المختصة بعد التوجه إلى موقع السد أنها تبينت عدم وجود النمر.
وأوضح المتحدث الرسمي للحياة الفطرية بندر الفالح لـ"دوت الخليج" "بالنسبة للمقطع المنتشر فالتصوير غير واضح، ولا يمكن تحديد الكائن أو الجزم بكونه نمرا كما هو مذكور في المقطع، وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علما بأنه سبق وأن تم الوقوف على المنطقة من قبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن ما ظهر في المقطع ليس نمراً".
كانت هذه تفاصيل خبر الحياة الفطرية: لا صحة لوجود نمر الجاكوار في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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