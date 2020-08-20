الحياة الفطرية: لا صحة لوجود نمر الجاكوار في الباحة

استنفرت الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص لمتابعة ما ورد في مقطع فيديو انتشر في اليومين الماضيين في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نمر "الجاكوار" في سد وادي ضرك في محافظة المندق بمنطقة الباحة، والذي اختلفت الآراء ما بين أنه نمر فعلاً، فيما رأى آخرون أنه قط أسود، خصوصاً وأن المقطع التقط من مكان بعيد.

وأكدت الجهات المختصة بعد التوجه إلى موقع السد أنها تبينت عدم وجود النمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للحياة الفطرية بندر الفالح لـ"دوت الخليج" "بالنسبة للمقطع المنتشر فالتصوير غير واضح، ولا يمكن تحديد الكائن أو الجزم بكونه نمرا كما هو مذكور في المقطع، وقد تم توجيه المختصين من الهيئة للوقوف على الموقع والتأكد من صحة ما ورد في المقطع، علما بأنه سبق وأن تم الوقوف على المنطقة من قبل إحدى الجهات الأمنية واتضح أن ما ظهر في المقطع ليس نمراً".