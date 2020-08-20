بر شرورة تسلم وحدات سكنية للأسر المستحقة

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بر شرورة محمد بن عوض الصيعري أن هذه الوحدات السكنية تؤكد الحرص على توفير الإسكان ذي الجودة العالية للمواطنين، وقال "نشكر وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي على هذا البرنامج النوعي الذي يحقق أمنيات كثير من المستفيدين"، مؤكدا الاستمرار في الشراكة مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرنامج على دفعات.
وأضاف أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.
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