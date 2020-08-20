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شكاوى تطالب بمعالجة تسرب التمريض لأعمال إدارية

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رفع عدد من أقسام التمريض في المستشفيات مشاكل تسرب التمريض إلى الإدارة العامة لشؤون التمريض في وزارة الصحة، وطلبت سرعة التدخل لإيجاد حل لبعض الإدارات في المستشفيات، والتي تحوّل عدداً من الممرضين والممرضات إلى أقسام لا تتعلق بالتمريض مشكلة ضغطا على العاملين في الأقسام المهمة والعيادات.

ورفعت الأقسام تفصيلا عن مدى استعانة بعض المديريات والمستشفيات بالتمريض للقيام بأعمال إدارية وإشغالهم بغير التخصص، وبني على ذلك تكليف عدد من العاملين في التمريض بالاتصال التفاعلي، الموارد الذاتية، التثقيف الصحي، الجودة، تجربة المريض، المختبر، الإحصاء.

وتلقت إدارة التمريض طلبا من إدارات الأقسام بوضع حلول لإنهاء تسرب التمريض محملين إدارة المستشفيات القرارات غير المدروسة في تكليف طواقم التمريض بأعمال إدارية، إضافة إلى ما يقوم به الطاقم التمريضي من فرز بصري وأعمال في خدمة المرضى، ويعد ذلك التسرب ضغطا على العاملين في الأقسام بالمستشفى والطوارئ والعيادات ويقلل من المساواة في فرص العمل والعدل الوظيفي.

وطلب مشرفو التمريض في بعض المستشفيات من إدارة التمريض وضع حلول بإعادة المكلفين بأعمال غير تخصصهم ووضع حد للتسرب مستقبلا لإمكانية تقديم خدمة صحية راقية حيث يشكل التمريض خط الدفاع الأول في استقبال الحالات والمرضى والإشراف عليهم وتقديم الرعاية الصحية.


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