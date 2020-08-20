التوريد في سبتمبر المقبل
أشار النويران إلى أنه يتوقع توريد التمور إلى المصنع في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وفق آلية استلام وتشغيل «محدثة»، موضحاً أن المعادلة التي وضعها المركز لتحديد الكميات الموردة من صغار المزارعين إلى المصنع في الموسم الحالي تشير إلى شراء كميات أكبر من فئة صغار المزارعين، وإمكانية شراء كامل إنتاج المزرعة وبحد أقصى إنتاج 300 نخلة.
بوابة متكاملة للشراء
أبان النويران أن الموسم الحالي سيشهد ارتباط البيانات المسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة (السجل الزراعي)، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وسيتم العمل على إطلاق بوابة متكاملة لبرنامج الشراء والإعانات الزراعية مرتبطة بعلامة التمور السعودية لضمان جودة التمور ورفع مستوى الممارسات الزراعية، والتكامل نحو رفع جودة وكفاءة قطاع النخيل والتمور ابتداء من صغار المزارعين، لافتاً إلى أن الكمية الإجمالية المقدر توريدها للبرنامج في الموسم الحالي (الكميات لبرنامج الشراء السنوي) لم تتغير، 25 ألف طن كما هو معمول فيه كل عام على مستوى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر النويران: وظائف نسائية في برنامج شراء التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.