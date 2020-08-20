النويران: وظائف نسائية في برنامج شراء التمور

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد النويران لـ«دوت الخليج» أمس، أن هناك وظائف «نسائية» ضمن إدارة برنامج شراء التمور، مؤكداً أن للمرأة السعودية نصيباً من العمل في البرنامج، لافتاً إلى أن السعوديات أثبتن جدارتهن في مجال العمل إداريا أو عمليا في المصانع حيث هناك عدد من المصانع اعتمدت على توظيف النساء في الوظائف الإدارية والعملية والتسويقية وغيرها.

التوريد في سبتمبر المقبل

أشار النويران إلى أنه يتوقع توريد التمور إلى المصنع في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وفق آلية استلام وتشغيل «محدثة»، موضحاً أن المعادلة التي وضعها المركز لتحديد الكميات الموردة من صغار المزارعين إلى المصنع في الموسم الحالي تشير إلى شراء كميات أكبر من فئة صغار المزارعين، وإمكانية شراء كامل إنتاج المزرعة وبحد أقصى إنتاج 300 نخلة.

بوابة متكاملة للشراء

أبان النويران أن الموسم الحالي سيشهد ارتباط البيانات المسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة (السجل الزراعي)، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وسيتم العمل على إطلاق بوابة متكاملة لبرنامج الشراء والإعانات الزراعية مرتبطة بعلامة التمور السعودية لضمان جودة التمور ورفع مستوى الممارسات الزراعية، والتكامل نحو رفع جودة وكفاءة قطاع النخيل والتمور ابتداء من صغار المزارعين، لافتاً إلى أن الكمية الإجمالية المقدر توريدها للبرنامج في الموسم الحالي (الكميات لبرنامج الشراء السنوي) لم تتغير، 25 ألف طن كما هو معمول فيه كل عام على مستوى المملكة.