ورشة عمل تستعرض إستراتيجية السياحة في الباحة

شهدت منطقة الباحة، الأربعاء الماضي، ورشة عمل جمعت بين وزارة السياحة بكافة قطاعاتها ومستثمرين من أبناء المنطقة القادمين من مختلف أرجاء المملكة.

وقد تم خلال هذه الورشة عرض إستراتيجية السياحة في المنطقة والتي تبدأ أولى نتائجها بالظهور بنهاية عام 2022.

وتناولت وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها ممثلة بصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة، الأدوات التي سوف يتم تفعيل هذه الإستراتيجية من خلالها.

وحظيت الورشة بدعم من الجهات الحكومية في المنطقة حيث كان من بين حضورها وكيل إمارة المنطقة حمد بن صالح السياري، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، إضافة إلى عدد من المسؤولين في المنطقة.

وارتجل الدكتور منصور بن كدسة في بداية اللقاء كلمة نوه فيها بجهود وزارة السياحة وأشاد بما حققته خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى إستراتيجية السياحة التي بدأ العمل على تنفيذها مدعومة بصندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للسياحة.

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ثم قدمت وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها ملامح خطوات التنمية السياحية في المنطقة والتي يعززها جملة أمور تتمثل في البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات ويتم ذلك من خلال الوزارة، والحاضنة التمويلية من خلال صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى تسويق المنطقة للسياح في الداخل والخارج عن طريق الهيئة السعودية للسياحة.

وثمن وفد وزارة السياحة والصندوق والهيئة الحماس الكبير الذي أبدته إمارة المنطقة، كما نوهت بمبادرة تنظيم هذه الورشة التي جمعت عددا من المستثمرين الذين ينتمون للمنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد أن الباحة ليست مدينة كل الفصول، وهي وجهة سياحية تملك مقومات فريدة.

وقد أعرب رجال الأعمال المشاركين في الورشة عن حماسهم لهذه الخطوات التحفيزية، لأن نتائجها ستسهم في توفير مزيد من الوظائف لأبناء وبنات المنطقة، إضافة إلى الإسهام في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في القطاع.