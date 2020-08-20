مدني أبها بالتعاون مع متطوعين ينتشل جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة 17:29 يوم الأربعاء 29 ذوالحجة، يفيد عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة باتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر. وعلى الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بالفرق التطوعية التالية:- (فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم).

وبالوصول للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الإنحدار وصعبة التضاريس وتقدر مسافة السقوط بحوالي 2000 م، وتم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر اليوم الخميس، والبقاء معه لحين انتشاله، وقد شارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة 10:05 صباحا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، فيما سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.