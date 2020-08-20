وبالوصول للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الإنحدار وصعبة التضاريس وتقدر مسافة السقوط بحوالي 2000 م، وتم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر اليوم الخميس، والبقاء معه لحين انتشاله، وقد شارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة 10:05 صباحا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، فيما سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مدني أبها بالتعاون مع متطوعين ينتشل جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.