

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز, تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج 1441هــ، سلّمه رئيس القطاع الغربي في الشركة المهندس عبدالسلام العمري. وتضمّن التقرير نبذة عن الأحمال الكهربائية التي تم توفيرها في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وبلغت أكثر من 180 ميجاوات، كما أورد التقرير تفاصيل المشروعات الجديدة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومن ذلك إنشاء محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة, و 733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط ومحطة جهد عالٍ، إضافة إلى خطوط الجهد العالي التي تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار ريال. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن المشروعات الجديدة لشركة الكهرباء في محافظات المنطقة التي من شأنها تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يتسلّم تقريراً لأعمال الكهرباء خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.