السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي بالمنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 1 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت بالمنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

// انتهى //

16:48ت م

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