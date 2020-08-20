السعودية اليوم / " شؤون الحرمين" تنهي فرش (٩٠٠٠) سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد



مكة المكرمة في 01 محرم 1442هـ الموافق 20 اغسطس 2020م واس

أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من (٩٠٠٠) سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية مطلع شهر محرم إذ تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام، وتم مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار (٢٤) ساعة.

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16:31ت م

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