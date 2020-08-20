السعودية اليوم / بلدية محافظة البرك تواصل العمل على تنظيف الشواطئ والحدائق العامة



محايل 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة البرك التابعة لأمانة منطقة عسير ، تكثيف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتجميل البيئة وتحسينها, وذلك ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً لتحسين المشهد العام وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.

وأكدت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات أنها ركزت على تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة للشواطئ والمتنزهات ومختلف المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار بهدف توفير وتهيئة البيئة الملائمة التي ترتقي لتطلعات أهالي وزائري المحافظة، مشيرة إلى تعقيم ألعاب الأطفال والجلسات بشكل مستمر، لافتةً الانتباه إلى أنها وضعت خطة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بما يضمن سلامة مرتادي تلك الشواطئ والمتنزهات.

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16:25ت م

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