السعودية اليوم / مدير تعليم الخرج يقف على استعدادات مدارس السيح لبدء العام الدراسي



السيح 01 محرم 1442هـ الموافق 20 أغسطس 2020م واس

تفقد مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم ، عدداً من مدارس التعليم العام في مدينة السيح ، اطلع خلالها على استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد ، وشارك في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشاد الدكتور العتيبي في ختام الجولة بالجهود المبذولة من إدارات المدارس في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في ظل الإجراءات الاحترازية للتعليم عن بُعد ، وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيّد ومنظّم.

يذكر أن تعليم الخرج أنهى ترحيل جميع المقررات الدراسيه لمدارس التعليم العام للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، وذلك استعداداً لانطلاق الفصل الأول من العام الدراسي الجديد.

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16:19ت م

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