السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.

// انتهى //

16:18ت م

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كيب تاون 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.// انتهى //16:18ت م0156

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