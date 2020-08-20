السعودية اليوم / السنغال تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و ٣ حالات وفاة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.

// انتهى //

16:18ت م

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دكار 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و ٣ حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.// انتهى //16:18ت م0154

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