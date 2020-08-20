السعودية اليوم / رواندا تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة، جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات.

// انتهى //

16:18ت م

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كيغالي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة، جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات.// انتهى //16:18ت م0153

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