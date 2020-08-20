السعودية اليوم / أكثر من 9 آلاف مستفيد من الاستشارات الصحية والدوائية بمستشفى حفر الباطن المركزي



حفر الباطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس

قدم مستشفى حفر الباطن المركزي خدماته الاستشارية والدوائية لـ 9,571 مستفيدا ومستفيدة خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة

كما قدم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية والطبية عبر تطبيق الواتس آب لـ 3,870 مستفيداً، وقدم قسم الصيدلية 19 محاضرة عبر تطبيق zoom، وتجاوز عدد المتبرعين بالدم 515 متبرعاً .

الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تقدم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.

// انتهى //

16:12ت م

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حفر الباطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسقدم مستشفى حفر الباطن المركزي خدماته الاستشارية والدوائية لـ 9,571 مستفيدا ومستفيدة خلال الأشهر الأربعة الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID-19" حيث استفاد من استشارات التغذية العلاجية 280 مستفيداً ، ووُصلت 4887 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم .كما قدم الفريق الطبي الاستشارات الدوائية والطبية عبر تطبيق الواتس آب لـ 3,870 مستفيداً، وقدم قسم الصيدلية 19 محاضرة عبر تطبيق zoom، وتجاوز عدد المتبرعين بالدم 515 متبرعاً .الجدير بالذكر أن هذه الخدمات تقدم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين.// انتهى //16:12ت م0150

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