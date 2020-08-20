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رئيس وزراء لاتفيا يستقبل وزير الخارجية ويبحثا تعزيز العلاقات

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استقبل رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس، في العاصمة اللاتفية ريغا، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور لاتفيا حالياً.

وعقب الاستقبال عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية لاتيفا الدكتور فيصل غلام، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، والمستشار عبدالرحمن الداوود.

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