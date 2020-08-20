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2020-08-20 إصابة موظف بـ كورونا تغلق فرع الصندوق العقاري في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365” أن فرع صندوق التنمية العقاري بمحافظة حفر الباطن أُغلق بسبب إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا . Advertisements وقال العصيمي : فرع الصندوق العقاري بحفر الباطن مغلق نتيجة اكتشاف ظهور حالة إصابة لدى أحد الموظفين مما استدعى إغلاق الفرع احترازيا حرصاً على سلامة المراجعين والموظفين. وأضاف العصيمي: تم الكشف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم كما تم تعقيم كامل الفرع ، وسيعاود الفرع استقبال المواطنين اعتباراً من يوم الأحد وفقاً لحجوزات المواعيد المسبقة .



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