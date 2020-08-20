جامعة بيشة تفتح التقديم في برامج التجسير .. الأحد

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي ” التجسير” ‏لمواصلة درجة البكالوريوس للخريجين من كليات المجتمع للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-442هـ، اعتبارًا من يوم الأحد 4-1-1442هـ وحتى الخميس 8-1-1442هـ.

شروط القبول في جامعة بيشة

وأفادت العمادة أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي كلية المجتمع في جامعة بيشة، وألا يكون قد مضى على تخرجه من كلية المجتمع أكثر من سنتين، وألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم في مرحلة الدبلوم عن 3.75، وإذا كان المتقدم يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة، يجب أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة.

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وأضاف أن التخصصات المتاحة للتقديم هي إدارة أعمال (طلاب/طالبات) ونظم معلومات (طلاب/طالبات).

خطوات التقديم في برامج التجسير

وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى البوابة الإلكترونية بجامعة بيشة على الرابط: (هنا)، واختيار قائمة القبول، ثم الضغط على طلب تجسير بكالوريوس، ثم تقديم وإكمال الطلب.

وأشارت إلى أن إدخال الطلب لا يعني الموافقة على قبول الطلب، وستخضع كل الطلبات المدخلة للمفاضلة وفقاً للمعدل التراكمي والطاقة الاستيعابية للقسم المختص، كما لن يتم النظر في أي طلب خارج الفترة المخصصة، وفي حال القبول، يتم معادلة المقررات من خلال الكلية المختصة بما لا يتجاوز 40 بالمائة من الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس.

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