تفاصيل انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من منحدر ارتفاعه 2000 م

2020-08-20

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

كشف الدفاع المدني في عسير تفاصيل انتشال جثة مواطن سقط بمركبته من منحدر جبلي في مركز بللحمر.

تفاصيل انتشال جثة مواطن

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة ( ١٧:٢٩) من مساء أمس الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد بوجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة باتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .

وأضاف أنه على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بالفرق التطوعية التالية ( فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم).

Advertisements

التعامل مع الحالة

وتابع أنه بالوصول للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الانحدار وصعبة التضاريس وتقدر مسافة السقوط بحوالي (٢٠٠٠ م ) وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس ١٤٤٢/٠١/٠١هـ والبقاء معه لحين انتشاله.

مشاركة طيران الأمن

وقد شارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله، ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة (١٠:٠٥) صباحاً، فيما سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

شارك الخبر







