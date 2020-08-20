شكرا لقرائتكم حركة النقل الداخلي تلبي رغبات 1405 في تعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-20 حركة النقل الداخلي تلبي رغبات 1405 في تعليم عسير متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطلاب ورواد النشاط وأمناء المصادر ومعلمي الموهوبين للعام الدراسي 1442. ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور حيث شملت نتائج الحركة تلبية طلب 1405 متقدمين ومتقدمات من أصل 4730 متقدماً ومتقدمة وبنسبة بلغت 29.7% . Advertisements



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