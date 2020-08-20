السعودية | 1287 إصابة جديدة بالسعودية.. وشفاء 275476

شكرا لقرائتكم 1287 إصابة جديدة بالسعودية.. وشفاء 275476 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 303973.

كما أعلنت الصحة السعودية تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3548.

وسجلت الصحة السعودية 1385 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 275,476.

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كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، أكد أمس الأربعاء، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، مؤكداً ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.

وأرجع المتحدث الرسمي سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تبذلها كافة الجهات في المملكة للحد من الفيروس، ومن بينها وزارة الصحة.