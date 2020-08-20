، "جي ميل" و"درايف".. عطل مفاجئ يضرب خدمات "جوجل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني

تواجه خدمات جوجل، بما في ذلك "جي ميل" و"درايف" و"دوكس"، عطلاً مفاجئًا، وهو الأمر الذي أقرت به الشركة الأمريكية العملاقة.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المشاكل بدأت في حدود الساعة 6:30 صباحا، وقال: لكن ليس من الواضح إلى حدود الساعة سببها أو متى سيتم حلها.

وفي "جي ميل" مثلا، يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني جديد أو تحميل الملفات كمرفقات أو على "جوجل درايف".

وأضافت "جوجل" في بيان: "نحن نواصل التحقيق في المشكلة.. سنقدم تفاصيل أكثر بحلول الساعة 10:38 صباحا لإيضاح المشكل وموعد حلها".

وذكر حساب "جي ميل" الرسمي على "تويتر": "أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات".

يشار إلى أن خدمات جوجل، سواء المقدمة للأفراد أو الشركات، تستقطب أكثر من ملياري مستخدم.خدمات جوجل جي ميل