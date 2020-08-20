، "تصفية" و"أدير العقارية" تطرحان مخطط "جوهرة المطار" للبيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمتد المشروع على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع غرب الدمام

أطلقت شركة "أدير" العقارية (المسوق الحصري لمخطط جوهرة المطار)، عملية بيع المخطط تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية (تصفية) التي بدأت باستقبال عروض البيع المباشر. وحددت "تصفية" تاريخ 2020/9/15م ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات الشراء في مقرها.



ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتماد ابتدائي (ش د 916)، ينقسم إلى قسمين شمالي وجنوبي يفصلهما طريق الملك فهد بإطلالة تتجاوز 4 كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا مما يسهل حركة النقل بينهما.



ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريـد واجهة حضـارية جديدة لمدينـة الدمــام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكنـي.

وأشار متعب آل سعد الرئيس التنفيذي لأدير العقارية، إلى أن مخطط "جوهرة المطار" يتميز بكونه يقع ضمن التوسع العمراني في غرب مدينة الدمام.وتشهد هذه المنطقة نموًا متسارعًا نظرًا لموقعها المميز على طريق الملك فهد الذي يربط بين مدينتي الدمام شمالاً والخبر جنوبًا وصولاً إلى جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين.حيث تم فيها افتتاح العديد من المرافق الحيوية الهامة مثل المستشفى السعودي الألماني، وجامعة الأصالة.



كما أن القطعة الشمالية من المخطط تتميز بإطلالتها أيضًا على امتداد طريق الملك سعود (المقترح) الذي يعتبر شريانًا هامًا لمدينة الدمام ينساب بين أحيائها من الشرق إلى الغرب، ما يجعل المخطط قريبًا من قلب المدينة نظرًا لسهولة الوصول إليه، ووقوعه على طرق محورية هامة، مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.



وأكد آل سعد أن منطقة غرب الدمامستصبح في المدى القريب مركزًا لإدارة الأعمال التجارية بامتياز لموقعها الاستراتيجي وقربها من منطقة مركز التجارة والأعمال والخدمات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية.



ونسعد في شركة أدير العقارية أن نكون ضمن شركاء النجاح مع لجنة المساهمات العقارية "تصفية" التي تسعى لإعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت.

الجدير بالذكر أن طرح مخطط "جوهرة المطار" يأتي في إطار خطط شركة "أدير العقارية" لطرح مشروعات مميزة في أفضل المواقع بالمنطقة الشرقية التي تشهد دورًا محوريًا مهمًا في التنمية وتنفيذ مشروعات رؤية المملكة 2030 التي تعتبر المنطقة الشرقية أحد أركانها المهمة من واقع ثقلها الصناعي والتجاري.

لجنة المساهمات العقارية تصفية شركة أدير العقارية