، سفير خادم الحرمين في لبنان يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجانبان بحثا المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.



وشهد اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.لبنان