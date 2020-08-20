شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

الخميس 20 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة. وقالت، في نشرتها اليوم الخميس، 20/آب/2020: بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

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