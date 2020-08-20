شكرا لقرائتكم خبر عن 4071 بلاغا على المساجد خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

- البلاغات تعلقت بخدمات المصلين والإجراءات الاحترازية في المساجد

- موظفو مركز"1933" بالشؤون الاسلامية يجيبون عن 5578 استفسارا

تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من غرة شهر ذو القعدة وحتى التاسع والعشرين من شهر ذو الحجة 1441هـ، ما مجموعه (9649) اتصالاً وبلاغاً الكترونياً.. حيث كان (5578) اتصالا عبارة عن استفسارات تم الاجابة عليها من قبل موظفي ا

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لمركز في حينه، و(4071) تم فتح تذاكر بلاغات لها وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد "1933"، وتلقي البلاغات خلال هذه الفترة، حيث أوضح التقرير أن تصنيف الاتصالات والبلاغات يتعلق بخدمات المصلين ومنسوبي المساجد، وبلاغات بخصوص الإجراءات الاحترازية في المساجد، وخدمات الصيانة، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون المتبرعين، وخدمات الوزارة الأخرى.

الجدير بالذكر، أن مركز الاتصال الموحد قد دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، حيث استقبل المركز منذ تدشينه (68285) اتصالاً وبلاغاً الكترونياً.