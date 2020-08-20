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2020-08-20 صور.. انتشال جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر بمركز بللحمر متابعات الخليج 365 - الرياض انتشل مدني أبها بالتعاون مع الفرق التطوعية ومشاركة طيران الأمن، جثة مواطن سقط بمركبته في منحدر بمركز بللحمر.

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