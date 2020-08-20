آلية الدراسة عن بعد في جامعة الملك خالد

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت جامعة الملك خالد استعداداتها لاستئناف الدراسة عن بعد وفق الآلية المحددة لذلك عبر تقنية البلاك بورد التي أثبتت كفاءتها خلال الفصل الدراسي السابق.

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آلية الدراسة في جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد أمس، آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية، والتي شملت تنظيمات بداية الفصل الدراسي الأول، والطلاب والطالبات المستجدين، واجتماعات اللجان والمجالس، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مقر الجامعة، والاختبارات الفصلية والنهائية.

طريقة حساب التقديرات

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد في الأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 محرم، وستحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في كل مقرر والمعدل الفصلي والتراكمي وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة، وسيتم تقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور خمسة أسابيع من بداية الفصل، وبعدها يتم تحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيرات والمستجدات وإبلاغ الكليات بذلك في حينه.

آليات تنظيم المقررات العليمة

وحول ما يتعلق بالمقررات العملية ومقررات التدريب الميداني والتعاوني والامتياز، وكذلك برامج الدراسات العليا، حددت الجامعة آليات تنظيمها والتي شملت أن تقدم الأقسام والكليات كامل المقررات النظرية والجزء النظري في المقررات التي فيها جزء آخر عملي أو تطبيقي أو سريري عن طريق التعلم الإلكتروني الكامل وفق الضوابط والشروط المعتمدة في محاضر اللجنة العليا لمتابعة أعمال التعلم الإلكتروني في الجامعة.

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