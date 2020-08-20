الصين تسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم 

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

سمحت الصين لمشجعي كرة القدم بحضور إحدى مباريات الدوري الصيني الممتاز وذلك للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب التقارير، فسيتم السماح لألف شخص بحضور مباراة شنغهاي اس آي بي جي ضد بكين جوان، وهي واحدة من أكبر المباريات في الدوري الصيني الممتاز، ومن المقرر أن تتم أحداثها يوم السبت، ويُعد ذلك خطوة كبيرة تمهد الطريق لعودة الجماهير وحضور المباريات المستقبلية، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

وبدأ الدوري الصيني الممتاز في 25 يوليو دون حضور الجماهير وشهد عدة تأجيلات في بعض المباريات بسبب أزمة كورونا.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن مسؤولي كرة القدم أمضوا الأربعاء في مناقشة التفاصيل مع السلطات وانتهوا إلى الاتفاق على حضور 500 مشجع من كل فريق إلى الملعب لحضور المباراة.

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ويجب على المشجعين تقديم شهادة تثبت أنهم اجتازوا اختبار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مع ارتداء أقنعة الوجه الطبية، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفحص درجة الحرارة عند دخول الملعب.

ويُذكر أنه تم استئناف بطولات كرة القدم في جميع أنحاء العالم على الرغم من الوباء لكن دون حضور الجماهير.

إصابات كورونا في الصين:

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 84,895 حالة، وتُوفي 4,634 شخصًا بينما تعافى 79,745 شخصًا، ولكن تواجه بكين العديد من الشكوك من الدول الغربية بشأن صحة هذه الأرقام.

وعلى الصعيد العالمي أُصيب 22,601,935 شخصًا، وتُوفي 791,395 شخصًا بينما تعافى 15,318,878 شخصًا.

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