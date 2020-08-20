مدارس تعليم جازان تواصل تسليم المقررات الدراسية

2020-08-20

متابعات الخليج 365 - جازان

واصلت المدارس التابعة لـ تعليم جازان تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت المدارس قد أعلنت مطلع الأسبوع عن جداول لمواعيد صرف الكتب للمراحل الدراسية وأرسلت رسائل نصية لهواتف أولياء الأمور وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة، كما أطلقت الإدارة بتوجيه من المدير العام للتعليم عددًا من المبادرات لضمان إيصال الكتب بأمان وذلك من خلال مبادرة (استلم كتبك بشكل آمن) ‬⁩ بهدف التيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات وإيصال الكتب إلى منازلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأشاد مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجهود الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم في تنظيم حضور الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للمدارس لاستلام المقررات وذلك من خلال تعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ المبادرات التي تسهم في وصول الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل آمن.

وأضاف أن قيادات التعليم بالإدارة نفذت العديد من الزيارات الميدانية لمكاتب التعليم والمدارس للوقوف على آلية التوزيع وتقديم الدعم لمنسوبي المدارس، مشيدًا بالوعي الكبير والحرص من أولياء الأمور وحضورهم لاستلام المقررات فور الإعلان عن بدء التسليم من المدارس، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا ناجحًا وحافلًا بالجد والاجتهاد.

وستواصل المدارس خلال الأسبوع القادم تسليم المقررات عبر أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس المتمثلة في قادة وقائدات المدارس والوكلاء والمرشدين والمرشدات والإداريين بدعم من مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات.

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