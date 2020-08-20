“اللهم اغثنا”.. سيول وأمطار غزيرة على السعودية تستمر أيام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 20 أغسطس 2020 02:13 مساءً - ‏49 دقيقة مضت أخبار السعودية 47 زيارة

توقع الباحث السعودي في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تشهدها عدد من المناطق تستمر عدة أيام.

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وقال عبر حسابه في “تويتر”: اللهم أغثنا.. متوقع – ان شا ء الله – حالة جوية ممطرة من اليوم الخميس ” 1″ محرم 1442هـ على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات تمتد نواحي المدينة ونجران وأقصى الأجزاء الجنوبية البعيدة من منطقتي الرياض والشرقية وعلى أجزاء من الأمارات واليمن وسلطنة عمان”.

وتابع :” متوقع – بإذن الله استمرار الحالة الممطرة عدة أيام والأمطار المتوقع متفاوتة من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من المصائف تسبق برياح مثيرة للأتربة”.

وأضاف :”متوقع ارتفاع في الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ويتراوح من”2″ ل”4″ درجات مئوية على معظم المناطق عدا المصائف”.