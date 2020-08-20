، عودة بريميرليغ.. إعلان جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ،

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، جدول مباريات المرحلة الأولى من منافسات مسابقة "البريميرليغ"، لموسم 2020/2021.
ويفتتح الموسم الجديد، يوم 12 سبتمبر المقبل، بإجراء ست مباريات عن الجولة الأولى، على أن يختتم في 23 مايو من العام 2021.
وسيكون جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 على الشكل التالي:
السبت 12 سبتمبر
- كريستال بالاس # ساوثهامبتون
- فولهام # أرسنال
- ليفربول # ليدز يونايتد
- توتنهام هوتسبير # إيفرتون
- وست بروميتش ألبيون # ليستر سيتي
- وست هام يونايتد # نيوكاسل يونايتد
الاثنين 14 سبتمبر
- برايتون # تشيلسي
- شيفيلد يونايتد # وولفرهامبتون.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مواجهتي بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، في الجولة الأولى، لمنح قطبي مانشستر الراحة بعد مشاركتهما في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
عودة بريميرليغ.. إعلان جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، جدول مباريات المرحلة الأولى من منافسات مسابقة "البريميرليغ"، لموسم 2020/2021.
ويفتتح الموسم الجديد، يوم 12 سبتمبر المقبل، بإجراء ست مباريات عن الجولة الأولى، على أن يختتم في 23 مايو من العام 2021.
وسيكون جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 على الشكل التالي:
السبت 12 سبتمبر
- كريستال بالاس # ساوثهامبتون
- فولهام # أرسنال
- ليفربول # ليدز يونايتد
- توتنهام هوتسبير # إيفرتون
- وست بروميتش ألبيون # ليستر سيتي
- وست هام يونايتد # نيوكاسل يونايتد
الاثنين 14 سبتمبر
- برايتون # تشيلسي
- شيفيلد يونايتد # وولفرهامبتون.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مواجهتي بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، في الجولة الأولى، لمنح قطبي مانشستر الراحة بعد مشاركتهما في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
02:21 PM
يبدأ بمواجهات سهلة للريدز وليستر سيتي .. وصدام بين إيفرتون وتوتنهام
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، جدول مباريات المرحلة الأولى من منافسات مسابقة "البريميرليغ"، لموسم 2020/2021.
ويفتتح الموسم الجديد، يوم 12 سبتمبر المقبل، بإجراء ست مباريات عن الجولة الأولى، على أن يختتم في 23 مايو من العام 2021.
وسيكون جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 على الشكل التالي:
السبت 12 سبتمبر
- كريستال بالاس # ساوثهامبتون
- فولهام # أرسنال
- ليفربول # ليدز يونايتد
- توتنهام هوتسبير # إيفرتون
- وست بروميتش ألبيون # ليستر سيتي
- وست هام يونايتد # نيوكاسل يونايتد
الاثنين 14 سبتمبر
- برايتون # تشيلسي
- شيفيلد يونايتد # وولفرهامبتون.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مواجهتي بيرنلي ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، في الجولة الأولى، لمنح قطبي مانشستر الراحة بعد مشاركتهما في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن نادي ليفربول، هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.
، عودة بريميرليغ.. إعلان جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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