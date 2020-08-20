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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق أن دخول #السنة_الهجرية_الجديدة_1442 يتزامن مع دخول موسم سهيل، مشيراً إلى أن هذا التوافق لا يتم إلا بعد 99 سنة.
وقال "الزعاق" في عدة تغريدات أمس: الخميس أول موسم سهيل وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، ومع دخوله، تهدأ الأرض وتقبل المزروعات، وترتاح المواشي فتدر اللبن، وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء، ويطيب الجلوس في العراء ليلاً، ويطول الظل ويشعشع الندى.
وأشار "الزعاق" إلى أن مدة هذا الموسم تصل إلى 52 يوماً مقسمة على أربع نجوم.حالة الطقس الأرصاد
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 02:26 PM
قال: بدأ "سهيل" الفاصل بين "الحر اللاهب والخريف الممتع"
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق أن دخول #السنة_الهجرية_الجديدة_1442 يتزامن مع دخول موسم سهيل، مشيراً إلى أن هذا التوافق لا يتم إلا بعد 99 سنة.
وقال "الزعاق" في عدة تغريدات أمس: الخميس أول موسم سهيل وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع، ومع دخوله، تهدأ الأرض وتقبل المزروعات، وترتاح المواشي فتدر اللبن، وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء، ويطيب الجلوس في العراء ليلاً، ويطول الظل ويشعشع الندى.
وأشار "الزعاق" إلى أن مدة هذا الموسم تصل إلى 52 يوماً مقسمة على أربع نجوم.
، "الزعاق": التوافق الذي حدث اليوم لا يتم إلا بعد 99 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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