- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انطلقت، صباح اليوم، منافسات سباق المفاريد 2020، التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن بنهاية شهر يوليو الماضي على 7 ميادين هي الطائف، تبوك، الرياض، السيح، نجران، حائل وينبع.
وذكر اتحاد الهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي، إذ يأتي الإعلان عنها ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن في المملكة.
وسيكون مجموع أشواط السباق 340 شوطًا بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، تقام على مدار يومين بواقع 170 شوطاً لكل يوم، بالإضافة إلى جائزتين ماليتين ودرع لأفضل توقيت عن كل ميدان لفئتي المفاريد بكار والمفاريد قعدان.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن في شهر يوليو الماضي أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها، حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح، بالإضافة لإقراره البرنامج الزمني لسباقات الميادين في المملكة للموسم الرياضي 2020-2021، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021.الاتحاد السعودي للهجن
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 02:25 PM
ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي للهجن لدعم هذه الرياضة
انطلقت، صباح اليوم، منافسات سباق المفاريد 2020، التي أعلن عنها الاتحاد السعودي للهجن بنهاية شهر يوليو الماضي على 7 ميادين هي الطائف، تبوك، الرياض، السيح، نجران، حائل وينبع.
وذكر اتحاد الهجن أن سباق المفاريد سيقام في كل موسم رياضي، إذ يأتي الإعلان عنها ضمن استراتيجية الاتحاد لدعم الميادين ورياضة الهجن في المملكة.
وسيكون مجموع أشواط السباق 340 شوطًا بجوائز تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، تقام على مدار يومين بواقع 170 شوطاً لكل يوم، بالإضافة إلى جائزتين ماليتين ودرع لأفضل توقيت عن كل ميدان لفئتي المفاريد بكار والمفاريد قعدان.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أعلن في شهر يوليو الماضي أنظمته ولوائحه الجديدة التي بدأ بتطبيقها، حيث يعد سباق المفاريد 2020 أول سباق تطبق من خلاله الأنظمة واللوائح، بالإضافة لإقراره البرنامج الزمني لسباقات الميادين في المملكة للموسم الرياضي 2020-2021، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2020 حتى 31 مارس 2021.
، انطلاق منافسات "سباق المفاريد 2020" على 7 ميادين بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات "سباق المفاريد 2020" على 7 ميادين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.