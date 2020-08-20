شكرا لمتابعة خبر عن مدني أبها يتمكن من إنتشال جثة لمواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٧:٢٩)من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة بإتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .

وعلى الفور تم إنتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بالفرق التطوعية التالية :-( فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم) .

وبالوصول للموقع إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الإنحدار وصعبة التضاريس وتقدر مسافة السقوط بحوالي (٢٠٠٠ م ) وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٠١هـ والبقاء معه لحين إنتشاله .

وقد شارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة إنتشاله ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة (١٠:٠٥) صباحاً ، مع خالص التعازي لذوي المتوفى ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، فيما سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

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