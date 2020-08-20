شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقودي تبوك أحدهما متوفياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): عثر فريق إنجاد المعتمد لدى الدفاع المدني اليوم الخميس على الشخصين المفقودين في منطقة صحراوية بالقرب من تبوك . عثر فريق إنجاد المعتمد لدى الدفاع المدني اليوم الخميس على الشخصين المفقودين في منطقة صحراوية بالقرب من تبوك . وقال إنجاد ان احدهما عثر عليه متوفياً – يرحمه الله – والآخر بصحة جيدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة . وأشار انه تم الإبلاغ عن اختفائهما امس وبعد تواصل عمليات البحث فجر اليوم عثر على مركبتهما .

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