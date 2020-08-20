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شكرا لمتابعة خبر عن بدء تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة وتوفير 35 ألف وظيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة في أسواق المملكة بنسبة 70 %.
ويشمل القرار الذي بدأ تنفيذه الوظائف التالية : مدير علاقات عامة ،مدير تسويق ،اختصاصي تسويق ، أمين صندوق ، مراقب / مشرف ، صابع القهوة ، مدير مبيعات ، مسؤول ، بائع .
ويوفر القرار بذلك أكثر من 35 الف وظيفة في سوق العمل للمواطنين والمواطنات ضمن خطة الوزارة للقضاء على البطالة .
وكانت الوزارة قداعلنت قبل ايام عن توطين منافذ البيع لـ 9 انشطة مختلفةفي أسواق المملكة .
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